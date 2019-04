Opvallend aantal meldingen over gevaarlijk kruispunt in Damwâld

Door de komst van de Centrale As zijn de kruisingen in Damwâld aangepast. De kruising tussen de Haadwei en de Thiedemawei werd drastisch veranderd. Het was eerst een rotonde, maar nu het kruispunt als plein ingericht.

De voorrangsregels zijn nu niet duidelijk voor automobilisten en voor fietsers, voetgangers en mensen in een scootmobiel is het lastig om op het drukke kruispunt over te steken.