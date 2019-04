Folle krêft foarút: de vrijwilligers van de Leeuwarder basketbalclub Aris

In de vierde aflevering van 'Folle krêft foarút' staan de vrijwilligers van Aris Leeuwarden in het middelpunt. Verzorgers Piet Bouius en Jan Watse Jousma vertellen over hun belangrijke taken, terwijl teammanager Oege Hessel Faber onder meer wordt gevolgd tijdens de thuiswedstrijd van de Leeuwarders tegen koploper ZZ Leiden.