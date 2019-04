Meer ongevallen met motor bij mooi weer

Volgens rijinstructeur Philip Schoffelmeer uit Leeuwarden is het geen toeval dat er in de lente meer ongevallen gebeuren. "Er zijn een hele hoop campagnes en op één of andere wijze kunnen we het niet allemaal behappen, want het gebeurt ieder jaar weer", zegt Schoffelmeer.

De instructeur geeft in de lente opfriscursussen en wil motorrijders erop wijzen dat ze hun motor weer even moeten (laten) controleren. "Vooral de banden zijn daarbij belangrijk", vertelt hij.

Schoffelmeer denkt ook dat er meer ongevallen plaatsvinden, omdat de motorrijder vol adrenaline zit. "Er is een hele mooi campagne in Drenthe: 'Veurjaor in de kop'. Daar hebben ze een hokkeling, een koe, op een motor geplaatst. Een heleboel van de motorrijders zou je haast kunnen vergelijken met hokkelingen. Het is net alsof de adrenaline zo ontzettend door het lichaam heen gaat, dat het lijkt alsof ze dat niet onder controle hebben", aldus Schoffelmeer.