VNO/NCW en MKB beginnen eigen campagne voor Europese verkiezingen

De werkgeversorganisaties komen dit voorjaar in actie voor Europa om ook tegenwicht te bieden aan het populisme, dat De Boer omschrijft als 'te simpele antwoorden op ingewikkelde vragen'. "Als je eerlijk bent, kun je alleen maar vaststellen dat de Europese Unie veel heeft bereikt. Ga maar na, vandaag de dag kun je zo in de auto stappen en doorrijden naar Italië of Berlijn. Voorheen was een Italiaan voor veel Friezen een exoot, vandaag de dag gaan we er gewoon mee om."

De Boer is blij met het continent Europa en zegt zich ook Europeaan te voelen. "Wij hebben gewoon een machtig mooi continent met veel diversiteit, maar ook met democratie en veel vrijheid. Dat mag ons best wat waard zijn." De wergevers komen in hun campagne met positieve en negatieve stemadviezen. "Ook populistische partijen hebben recht van bestaan. Ik praat ook met hen. Maar mensen die voor Europa stemmen, doen er wel goed aan om even de partijprogramma's te lezen, voordat ze hun stem uitbrengen."