Opening kaatsseizoen verkozen tot 'Wedstriid fan de Wike'

De Bangmapartij is een afdelingswedstrijd. Dat betekent dat de kaatsers niet in hun vrije formatieparturen uitkomen, maar dat ze kaatsen voor hun dorp of stad. Het wordt weer een interessant seizoen, denkt sportverslaggever Andor Faber.

"Waarbij de ogen natuurlijk weer zijn gericht op Tjisse Steenstra, Taeke Triemstra en Gert-Anne van der Bos. Kunnen ze dit jaar het belangrijkste toernooi, de PC, wél winnen? Dat duurt nog even. Zondag zijn ze in ieder geval elkaars tegenstander, omdat ze alledrie voor een andere afdeling kaatsen."

De partij is zondagmiddag live te volgen bij Omrop Fryslân op de radio. Maandag is er een reportage te zien in Fryslân Hjoed en op internet.