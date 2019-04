Fietsenstalling in Heerenveen is omhuld met bijna 300 fietsframes

In de tijd dat Mintjes in het ziekenhuis lag, hebben vrienden en kennissen de inboedel van de reparatiekeet verhuisd naar de nieuwe locatie. Daar is ook een hydraulische fietslift geïnstalleerd, zodat het voor Mintjes niet meer zwaar is om fietsen op te tillen.

Rond de fietsenstalling moeten nog een paar dingen worden gedaan, voordat het plein helemaal klaar is. Als alles netjes is, zal Mintjes nog een feestelijk openingsmoment organiseren.