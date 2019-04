Filmpje zou verdachte van plofkraak vrijpleiten: uitspraak rechtszaak uitgesteld

Uit dat filmpje zou blijken dat een van de verdachten ergens anders was op het moment van de plofkraak. De man uit Urk staat met een inwoner van Lemmer terecht voor de plofkraak in mei 2017. Daar werd 130.000 euro bij buitgemaakt.

Een getuige had heel precieze informatie over de verdachten. Maar bij de rechtszaak twee weken geleden zwakte hij dat heel erg af. Toen zei hij dat hij tijdens de politieverhoren onder druk was gezet. De twee verdachten hebben altijd ontkend dat ze wat met de zaak te maken hadden.

Onderzoek naar filmpje

De rechtbank wil nu dat het filmpje wordt onderzocht. Volgens de advocaat is dat bij de verdachte thuis op Urk gemaakt, op het moment dat de plofkraak was. Het is niet bekend wanneer de zaak weer op de werklijst van de rechtbank komt te staan.