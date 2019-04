Celstraffen voor Roemeense pistachedieven

De drie Roemenen werden vorige zomer aangehouden nadat ze waren betrapt bij een supermarkt aan het Cambuurplein in Leeuwarden. Diezelfde dag hadden ze hun slag geslagen bij nog twee supermarkten in de stad, bij elkaar hadden ze ongeveer driehonderd zakjes met pistachenoten in de auto liggen. In hun navigatiesysteem hadden ze adressen staan van supermarkten in Leeuwarden, Drachten, Stiens, Sneek en Joure.

De rechtbank tilde zwaar aan het 'mobiel banditisme' van de drie. De man van 28 kreeg 16 maanden cel, hij was al eerder veroordeeld geweest in Italië, Duitsland, Denemarken en Zweden. De andere twee verdachten zijn een oom en tante van de man. Zij hadden geen strafblad.