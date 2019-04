Tim Douwsma wordt vader: "Ze heeft al een behoorlijk buikje"

Tim had al een gevoel, zegt hij. "Elske voelde zich niet zo lekker. We zouden uit eten met vrienden. Toen zei ik: we halen een test, dan kunnen we dat loslaten en aan de sushi. Maar dat liep heel anders, want er stond ineens een plus. Wij hebben nog een test gehaald en die gaf hetzelfde resultaat", lacht Douwsma.

De familie en vrienden van Tim en Elske reageerden blij. "Ik had een gedicht gemaakt voor mijn vader, moeder, broers en zusje. Daar werd mijn moeder al emotioneel van, maar toen had zij niet niets in de gaten. Daarna gaf ik haar een cadeautje met een echofoto. Mijn moeder loopt nog steeds de polonaise door het huis", zegt Tim.

Met de aanstaande moeder gaat alles goed. "Ze heeft al een behoorlijk buikje. Het werd ook moeilijk om het nog geheim te houden", zegt Tim. "Ik ben blij dat het nieuws er nu uit is."