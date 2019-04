Aantal megastallen in Fryslân flink toegenomen: van 72 naar 115

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. Uit de cijfers blijk dat het in Fryslân met name gaat om een groei van het aantal melkveemegastallen. In 2010 waren er daarvan 61 in de provincie. Dat aantal is in zeven jaar tijd met liefst 84 procent toegenomen tot 112 in 2017. Daarmee heeft Fryslân de meeste megastallen met melkkoeien van Nederland.

Hilhorst noemt verschillende redenen voor het groeiende aantal megastallen in onze provincie. "Het kan te maken hebben met het verdienmodel: 'de melkprijs is verlaagd dus ik ben meer koeien nodig'. Maar we hebben natuurlijk ook de afschaffing van het melkquotum in 2015. Dat is een kans geweest voor veel boeren om te groeien."