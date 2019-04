"Wanneer we het slim doen, kunnen we de toerisme-omzet verdubbelen"

Toeristisch Fryslân heeft volgens Cnossen een goed paasweekeinde achter de rug, te vergelijken met recordjaar 2018. Veel hotels, campings en jachthavens waren vooraf al voor een groot part volgeboekt. Met het mooie weer waren er ook veel lastminuteboekingen. "Het is een geweldig weekend geweest. Het was overal hartstikke druk. Wat wil je nog meer?"

Nederlanders, Duitsers en Belgen

De toeristen komen voor het grootste gedeelte uit Nederland. "Zo'n tachtig procent. De buitenlandse gasten bestaan voor negentig procent uit Duitsers. De Belgen zijn de laatste jaren ook steeds duidelijker vertegenwoordigd. Daar richten wij ons met onze marketingactiviteiten ook op, voor een lang weekend weg bijvoorbeeld. Vanuit delen van Duitsland en Vlaanderen is het een uurtje of vier rijden naar Fryslân. Dat is nog te doen voor een lang weekend."

Een druk paasweekend dus, maar wat vertelt ons dat? "Wat het in elk geval zegt, is dat we er als Fryslân goed op staan. Mensen weten ons te vinden en komen graag naar ons toe. Het weer was natuurlijk ook een belangrijke factor. Afgelopen weekend was dat een heel positieve factor."

Groeiende sector

Cnossen ziet een mooie toekomst voor het toerisme in Fryslân. "De sector groeit geweldig. Toerisme groeit tot 2030 met vijftig tot honderd procent, zo is becijferd. Ik ken geen sector met dergelijke perspectiefcijfers kan overleggen. Wij zouden het heel belangrijk vinden dat de provincie, het Rijk en de gemeenten toerisme zien als in topsector en daar ook beleid op zetten: hoe kunnen wij onze provincie goed ontwikkelen?"

Die ontwikkeling zou het toerisme nog meer kunnen laten groeien. "De sector is goed voor zeven procent van de economie van Fryslân: 1,2 miljard euro aan omzet. Dat zou kunnen betekenen sjutte kinne, wanneer we het slim doen, we de toerisme-omzet in de komende tien jaar kunnen verdubbelen."

Cnossen en Merk Fryslân zetten daarbij in op hoogwaardig toerisme. "Wij willen ons richten op de cultuur-natuurtoerist: de bewuste kiezer die meerdere keren per jaar op vakantie gaat en aardig wat te besteden heeft."