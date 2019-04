SC Cambuur wint van FC Den Bosch: "Moeizaam, maar wel verdiend"

"Moeizaam, maar wel verdiend", concludeerde Hake. "Wij waren de bovenliggende partij. Niet dat Den Bosch weggespeeld hebben, maar wel dat wij de ploeg waren met het meeste initiatief en ook de meeste drang hadden om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Ondanks dat het moeizaam was door het stroeve veld. Ballen die je normaal gesproken op een nat veld wel tussendoor kunt spelen, worden onderschept. Daardoor kom je niet in het goede spel."

Met hun spel verraste FC Den Bosch Hake. "Ze deden het iets anders dan we vooraf gedacht hadden. Ze zetten ons middenveld helemaal vast: man op man. Dat betekende dat we moeilijkheden hadden om daar aan de bal te komen. Dan moet het via de zijkanten of met ballen achter de verdediging. Die kwamen vaak net niet aan."

Penaltydiscussie

De score had groter uit kunnen pakken, als Robin Maulun zijn penalty niet had gemist. Voorafgaand aan die misser ontstond discussie tussen de Fransman en Van Kippersluis over wie de strafschop mocht nemen. "Dat kunnen we onszelf aanrekenen als staf dat we dat niet duidelijk hebben gezegd", zegt Hake. "Dat lijkt nergens op. Ze moeten dat zelf professioneel oplossen. Dat had voorkomen kunnen worden. In eerste instantie moet ik dan maar het boetekleed aantrekken."