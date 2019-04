Gelijkspel voor VV Buitenpost tegen DETO

Na drie minuten waren het de gasten van DETO die de score openden op sportpark De Swadde. In de achtste minuut stond Buitenpost alweer op gelijke hoogte. Door een handsbal mocht Robin Huisman de Jong de bal op de strafschopstip leggen. Hij faalde niet en zette de stand op 1-1. Meteen daarna was het weer DETO dat op voorsprong kwam. Keeper Kevin van der Meulen was kansloos bij een kopbal van Kevin Peppels. Zo stond het na 12 minuten al 1-2. Met die stand gingen de ploegen ook de kleedkamer in.

In de tweede helft was het invaller Joost Visser die zijn waarde bewees door de belangrijke 2-2 op het scorebord te zetten. Uit een vrije trap in de 59e minuut kon hij de bal bij de tweede paal inkoppen. Dat was ook de eindstand in Buitenpost.

Door het gelijkspel staat Buitenpost op een twaalfde plek met 28 punten uit 25 wedstrijden. Dat is net boven de streep voor nacompetitie. Daarmee heeft het team van coach René van der Weij alles nog in eigen hand.