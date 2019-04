Johnny Jansen ziet zichzelf als nieuwe hoofdtrainer van SC Heerenveen

"Tuurlijk denk ik na over mijn eigen toekomst, al wordt daar nog niet over gesproken. De wedstrijden zijn best kort op elkaar, dus ligt de focus nu alweer op VVV. Maar het spookt wel door mijn hoofd", zegt Jansen.

Mocht SC Heerenveen besluiten voor volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer aan te trekken, dan zou dat betekenen dat Jansen teruggaat naar zijn oude rol van assistent. "Als dat zo is, dan ga ik dat gewoon weer doen. Ik weet ook niet of ik dat makkelijk ga vinden. want in mijn hart blijf ik het liefst hoofdtrainer."