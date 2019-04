Zuid-Afrikaanse kunstenaar exposeert in Fries Museum

Matloga woont en werkt in Amsterdam, waar hij ook net klaar is met een residentie aan kunstenaarsinstituut De Ateliers. Hij maakt grote schilderijen in het grijs, zwart en wit. Het zijn taferelen uit het normale leven. Mensen die praten, dansen en iets drinken.

De werken zijn voor een gedeelte geschilderd. De gezichten zijn collages. Matloga heeft daarvoor delen van gezichten uit kranten en tijdschriften geknipt en die op het schilderij geplakt, zoals een mond of een oog. Dat geeft een heel apart beeld, net alsof de mensen maskers op hebben. "We hebben in verschillende situaties verschillende maskers op. Elke situatie vraag om ander gedrag, dat zie je terug in mijn schilderijen", legt Matloga in het Engels uit.