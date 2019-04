SC Cambuur blijft in de race voor play-offs door overwinning op Den Bosch

Matthew Steenvoorden

Na de rust kwam Den Bosch iets fanatieker uit de startblokken. Veel leverde dat de Brabanders niet op. Cambuurspeler Mbende kreeg in de 56ste minuut een gele kaart. Enkele minuten later kopte Matthew Steenvoorden een corner in de goal en daarmee stond SC Cambuur met 2-0 voor. In de 73ste minuut kreeg Cambuur een penalty. David Sambissa was dwars door de verdediging van Den Bosch heen gedribbeld. Voordat hij het kon afmaken, werd hij onderuit gehaald. De penalty die Cambuur daarop kreeg, werd genomen door Robin Maulun. Zijn schot werd gestopt door de doelman van FC Den Bosch.

Xavier Mous houdt penalty Den Bosch

Cambuurdoelman Xavier Mous wist op zijn beurt een penalty van Den Bosch tegen te houden. Issa Kallon kreeg nog de kans er 3-0 van te maken. Zijn schot eindigde op de vuisten van Den Bosch-doelman Van der Steen. In de extra tijd verraste Issa Kallon de Den Bosch-doelman in de korte hoek, maar de bal ging in het zijnet. Eindstand: 2-0.