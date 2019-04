Benefietconcert voor door brand gedupeerde familie St.-Jacobiparochie

Moeder Anneke de Groot en veertien pleegkinderen raakten dakloos door de brand. Inmiddels hebben ze een tijdelijk onderkomen gevonden en loopt er een doneeractie via Facebook. Het concert is een extra middel om geld bij elkaar te krijgen en is volgens zoon Gerard Zijlstra bedoeld voor de kinderen. "Het is belangrijk dat ze hun eigen dingen weer kunnen kopen en dat ze gewoon weer kunnen genieten straks."

De familie is tijdelijk op een andere plek ondergebracht in de gemeente Waadhoeke. Het onderzoek naar het ontstaan van de brand loopt nog. De uitkomsten zijn belangrijk voor de verzekering. Volgens Zijlstra wil de familie hoe dan ook op dezelfde plek een nieuw huis bouwen.

Vier bands

Het benefietconcert wordt op vrijdag 3 mei gehouden in The Dance Factory in Berltsum. Hier zullen tussen vier uur 's middags en tien uur 's avonds vier bands uit de omgeving optreden. Er wordt een entreeprijs van 5 euro gevraagd en bezoekers kunnen daarnaast een vrijwillige bijdrage geven.