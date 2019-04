Brandweer rukt uit voor paasvuur in Lippenhuizen

Toen de brandweer arriveerde, werd al snel duidelijk dat het om een paasvuur gaat. Het vuur was met een lint afgezet en mensen stonden op afstand te kijken.

Er waren trekkers met daarachter giertanks vol water ter plaatse, voor het geval dat er iets zou misgaan. De brandweermensen hebben een paar minuten naar het vuur gekeken voor ze naar de kazerne terugkeerden.

Er waren een paar honderd mensen bij het vuur in Lippenhuizen. Op andere plaatsen in de provincie was het ook druk bij de paasvuren.