Door één strafworp is Oranje U19 wereldkampioen korfbal

Het Nederlandse team had het in het eerste kwart lastig met België. De Belgen kwamen zelfs brutaal op een voorsprong, maar kans om uit te lopen kregen ze niet. Het eerste kwart eindigde in 4-4.

Het ging de hele wedstrijd gelijk op

In het tweede kwart van de finale ging het ook gelijk op. Oranje kon in de enorm fysieke wedstrijd geen afstand nemen. Halverwege de finale was de stand dan ook gelijk. Met 7-7 zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Pas na de rust lukte het Nederland voor het eerst om een marge van twee punten te pakken: 10-8. Lang duurde die voorsprong niet, want al snel stond het 10-10. Twee goals van Piepers konden niet voorkomen dat het ook na het derde kwart alweer gelijk stond, namelijk 14-14.

Eén strafworp bepaalt de winnaar

In het laatste kwart lukte het Oranje beter om het kleine verschil in niveau ook daadwerkelijk naar punten te vertalen. Er kwam opnieuw een voorsprong van twee punten: 17-15. De Belgen gaven het nog niet op en kwamen met nog anderhalve minuut op de klok terug naar 18-18.

Een paar seconden later kwam Oranje met een strafworp op voorsprong. Dat bleek essentieel. De eindstand 19-18, in het voordeel van Oranje.

De organisatie kijkt tevreden terug op het toernooi.