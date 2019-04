VC Sneek verliest opnieuw, waardoor kampioenschap wel heel ver weg is

Het derde duel is woensdag 24 april in sporthal De Basis in Sliedrecht. Alleen als Sneek dat wint is er een vierde wedstrijd. Die zou op zondag 5 mei zijn in Sneek. Een eventuele vijfde wedstrijd is op zaterdag 11 mei in Sliedrecht.

Sneek moet al die drie wedstrijden winnen om kampioen te worden.