Verzetsheld Koos uit Sondel werd doodgeschoten op de vlucht

Op de vlucht doodgeschoten

Pieter Boomsma heeft de verhalen over zijn vader alleen van horen en zeggen. In november 1944 kwam 'Karel' om het leven, toen hij controleerde of enkele van zijn mannen in veiligheid waren. Het huis waar deze mannen zich moesten bevinden, was echter in bezit genomen door de Duitsers. Boomsma had gewaarschuwd moeten zijn, maar dat is niet gebeurd. Toen de deur geopend werd door een Duitser, maakte Jacobus Johannes Boomsma zich uit de voeten. Hij werd op de vlucht neergeschoten, met fatale gevolgen.