Weerfotografe Anna Zuidema: Voor slecht weer gaat alles aan de kant"

National Geographic

Anna Zuidema woont in Harlingen. Ze gaat, als het een beetje kan, 's morgens vroeg de deur uit om het mooiste plaatje van de dag te schieten. In 2009 kocht ze haar eerste camera en probeerde ze voorzichtig een bestaan als fotografe op te bouwen. In eerste instantie vanwege haar beperking. Anna heeft de auto-immuunziekte SLE die het bindweefsel aantast. Om dan toch zo vaak mogelijk erop uit te gaan, zocht Anna een hobby. Dat werd fotografie. Al snel kwamen haar foto's in beeld bij National Geographic. En daarna ging het alleen maar verder.

NOS Journaal

Nu komen haar foto's met grote regelmaat voorbij in het NOS Journaal. Dat is bijzonder, want daar komen elke dag veel foto's binnen. Die van Anna springen er dus uit. Ze vindt dat zelf ook heel mooi. Met de hele huishouding zitten ze vaak om acht uur in spanning op de bank te wachten op het weer, want zit haar foto erbij? Anna's man is ook druk met het weer. Hij houdt buien en andere zaken voor haar in de gaten. De oudste zoon is ook al met het weervirus besmet.