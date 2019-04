Stankoverlast door paasvuren in Duitsland

Smog

Vooral in de noordoostelijke provincies van Nederland lijken mensen last te hebben van de paasvuren in Duitsland. Door de oostelijke wind worden roet en rookdeeltjes naar het westen geblazen. Op sommige plekken is de luchtkwaliteit onvoldoende of zelfs slecht. Longpatiënten of mensen met hart- en vaatziektes kunnen daardoor last krijgen van smog. Zij moeten zich niet te veel inspannen, luidt het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Droogte

De meeste paasvuren in Fryslân en in oostelijk Nederland worden pas op Eerste Paasdag of op Tweede Paasdag aangestoken. Het is nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk door kan gaan. Vanwege de aanhoudende droogte zijn paasvuren verboden, als de windkracht boven een bepaalde sterkte komt. Het vuur zou zich dan ongecontroleerd kunnen gaan verspreiden.