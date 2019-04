Fietstocht in Damwâld levert 10.000 euro op voor onderzoek naar leverziektes

De fietstocht, met start en finish bij De Krúswei in het centrum van het dorp, had zaterdag 418 deelnemers. Zij konden kiezen uit de afstanden 20, 46 of 90 kilometer.

Organisator Jan Fennema werd geboren met een leverafwijking. Toen hij vijf jaar oud was, kreeg hij een donorlever. Jan wint nu prijzen als wielrenner. Toch zet hij zich niet alleen voor zijn eigen sportieve doelen. Hij vraagt ambassadeur ook aandacht voor de noodzaak van orgaandonatie en voor het werk dat op dat gebied gedaan wordt door het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Zijn eigen Stichting Overlever moet daarbij helpen.