Aris verliest in laatste seconden van topclub Landstede uit Zwolle

Aris begon sterk aan de wedstrijd tegen de nummer twee van de competitie. De Leeuwarden gingen aardig gelijk op met Landstede en na het eerste kwart hadden ze een kleine achterstand: 27-24.

In het tweede kwart kwam Aris zelf even op voorsprong. Het stond 31-33, maar bij de rust was er alweer een achterstand: 47-44.

Na de rust leek Aris minder scherp. Landstede nam de leiding over de wedstrijd, maar Aris liet het gat niet te groot worden. Met een stand van 74-70 gingen de ploegen het laatste kwart in.

Spannend tot de laatste seconden

In het slotstuk was het opnieuw Landstede dat de voorsprong vergrootte (87-75), maar de Leeuwarders lieten het er niet bij zitten en vochten zich in de laatste minuut terug tot 87-87.

Vijf seconden voor tijd scoorde Landstede het beslissende punt. Uit een vrije worp werd het 88-87.