Het duurt nog wel tot donderdag voordat de maximumtemperatuur in Fryslân weer onder de 20 graden komt. Dat zegt weervrouw Martsje Paulusma. Ze vervangt haar vader Piet Paulusma wanneer hij op vakantie is.

Zaterdag was ze in Limburg. Daar trof ze oud-staatssecretaris Joop Atsma. Hij had net de Amstel Gold Race uitgereden.