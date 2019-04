Jonge Nederlandse korfballers met overmacht door naar WK-finale

Het is de eerste keer dat er een officieel WK wordt gehouden in deze leeftijdscategorie. En voor Piepers is het ook de laatste keer. Volgend jaar is hij te oud om er aan mee te doen.

In de poulefase won Nederland vrijdag ook al van Duitsland. Toen met 26-8. In de halve finale was het ook niet spannend. Die won Nederland met 20-4.

Marvin Piepers is niet de enige speler van LDODK in de selectie van bondscoach Leon Simons. Charlotte de Jong stond ook in de basis. Zij komt echter niet uit Friesland, maar uit Groningen.