Brandweer schaalt groot op om natuurbrand bij Oranjewoud onder controle te krijgen

In Oranjewoud bleek het te gaan om percelen die omringd werden door water. "Dat was ons geluk". Vlak voor vier uur was de brand meester.

Een warme uitlaat

Eerder deze week waarschuwde de brandweer nog voor de gevaren van de droogte. Ook nu zegt Weerd dat een warme uitlaat van een auto, die in het hoge droge gras geparkeerd staat, zomaar een brand kan veroorzaken. "Of een stukje glas, waar de zon op schijnt." Maar wat in dit geval de oorzaak was, dat is nog onduidelijk.

Later dit weekend zijn er meerdere paasvuren gepland. Ook in Friesland. Het is aan de betreffende gemeenten om te beoordelen of ze door kunnen gaan, zegt Weerd.

"Het is niet erg verstandig om met dit weer vuur aan te steken. Maar we hebben er vertrouwen in dat het gecontroleerd gebeurt. En we adviseren om erg voorzichtig te zijn."