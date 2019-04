Paasweekend topweekend voor horeca en toerisme, ook vanwege het weer

De zeilschool moet wel heel flexibel zijn zo in het begin van het seizoen. Zo moeten er nu al genoeg instructeurs beschikbaar zijn, moeten de boten klaar zijn en moeten ze goed kijken of de voorzieningen onderweg al open zijn. Twee jaar geleden was het beeld heel anders. Toen lag er volgens eigenaar Reinder Althuis van Krekt Sailing nog ijs in het paasweekend.

Naast de recreatie op het water zijn er ook veel mensen te vinden op de terrassen van de campings en camperplaatsen in de provincie.