Uit het niets een nieuw poppodium in Leeuwarden: Magneet

De programmering in poppodium Neushoorn staat Meijer en Van Beets niet aan. Ze vinden het jammer dat poppodium Asteriks geen vaste plek meer heeft in de Blokhuispoort. "Bovendien mist hier het kleinschalige waar iedereen zou moeten kunnen spelen", vult Van Beets aan. Ze willen geen energie steken in het vragen van geld aan de gemeente of in het organiseren van een 'culturele broedplek'. "We doen het gewoon lekker zelf."

De beide initiatiefnemers vinden het niet heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. De Stichting Popbunker stelt de grote oefenruimte ter beschikking, waar plek is voor vijftig tot zestig bezoekers. De concerten zijn laagdrempelig. Als het een succes blijkt te zijn, willen Meijer en Van Beets elke maand zoiets gaan houden in de Popbunker. Ze hebben in ieder geval voor de maanden mei, juni en juli data ingepland. "We willen graag wat andere en vagere bands hierheen halen dan die te zien zijn in de grotere en reguliere poppodia."