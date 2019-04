Raadslid Harlingen wil zijn woorden over Visserijdagen niet terugnemen

De Vries zegt in de vergadering dat hij graag de cijfers van de Visserijdagen wil inzien. Die woorden zijn de Stichting Visserijdagen in het verkeerde keelgat geschoten. Ze willen nu zelfs helemaal geen gemeentelijke subsidie meer, zolang De Vries zijn woorden niet terugneemt, maar dat weigert De Vries. Hij vindt het een legitieme vraag voor een gemeenteraadslid. Bovendien hebben anderen deze vraag ook, zegt hij. Hij is degene die hem daadwerkelijk stelt.