HEA! 35 jaar in spier voor Dorcas

Rinske Bonnema uit Nijlân zamelt al tientallen jaren kleding en spullen in voor de allerarmste mensen van de wereld. Mensen kunnen de zakken bij haar aan huis afleveren. Mevrouw Bonnema kijkt de kleding dan na en sorteert dat wat nog netjes genoeg is en vouwt het op. Een belangrijke drijfveer voor haar om het vrijwilligerswerk te doen, is haar geloof. Nu ze bijna 82 jaar is, wil ze er aan het einde van het jaar mee ophouden. "Met pijn in het hart, dat zeker."