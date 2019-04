Oudeschoot kiest dit jaar voor Marcus Passie

De Marcus Passie heeft volgens zangeres Froukje Rispens meer verschillende muziekstijlen dan bijvoorbeeld de Johannes of de Mattheüs Passie. "Dat is mooi om te zingen, maar je moet er wel van houden. Voor sommigen is het iets te veel."

Deze versie van de Marcus Passie in Oudeschoot heeft de titel Een gat in het dak meegekregen. Volgens predikant en dirigent De Buck staat dat symbool voor het zicht op de hemel en op God. "Het gaat over je openstellen. Door mensen te ontmoeten zullen mensen opengaan, net als de hemel opengaat. Mensen komen tot leven door zich open te stellen voor anderen en niet gevangen te blijven in hun eigen leven."

Na de dienst gingen de koorleden en de bezoekers in stilte de kerk uit. Dat heeft een reden. "We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Het is geen begrafenis, maar ook bij een begrafenis ga je in stilte de ruimte uit. Door dat zo te doen worden er geen reacties opgeroepen. Dat leidt af waarvoor we hier zijn", zegt De Buck.