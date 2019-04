Omrop TIP: Het rijk van de wijk, de legacy van de Leeuwarders

Mienskip-projecten

Heechterp-Schieringen deed als wijk mee aan '8ste dag', het grote community art-project van LF2018, dat ook voor verbinding moest zorgen. Hilbrand van den Bosch (32) heeft last van depressies en is gameverslaafd. Hij is een halfjaar bezig geweest om de caravan te bouwen die door water in beweging kwam op '8ste dag'. Met het opknappen van de caravan knapte Hilbrand ook op. Dat zag ook zijn begeleider van Lifemaster, een sociale onderneming die jongeren begeleidt. Dat hun '058' Culturele Hoofdstad was, heeft iets gedaan met de jongeren, dat zien ze bij Lifemaster.

Liza van Houten (21) is geboren en getogen in Heechterp-Schieringen en had de hoofdrol in de voorstelling 'Work, work, work, work, work'. Wat verandert er als je je verhaal kunt doen over de vooroordelen die mensen over de wijk hebben. En wat is er veranderd in het leven van Liza? Regisseur van het stuk, Tatiana Pratley ging mei haar collega's een jaar lang de wijk in en kijkt terug op wat de voorstelling heeft gedaan voor de 'iepen mienskip'.