Koos Boomsma: een vader om trots op te zijn

Jacobus Johannes Boomsma, beter bekend als Koos Boomsma, zat al vroeg in de oorlog in het verzet. Met zijn natuurlijk leiderschap werd hij bijna automatisch de leider van de organisatie die in Zuidwest-Friesland zorgde voor onderduikers. Zelf zat hij ook ondergedoken, maar zo nu en dan ging hij terug naar zijn vrouw en vier kinderen in Sondel.