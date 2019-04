WK korfbal tot 19 jaar in Kalverdijkje in Leeuwarden

Het lijkt erop dat dit officiële jeugdtoernooi voor het eerst en laatst in Leeuwarden wordt gehouden, want het is de bedoeling dat het WK U19 voortaan de wereld overgaat. De organisatie is trots op de ontwikkeling van het evenement, maar gaat het na 22 jaar ook missen.

Nederland speelt in poule A met Duitsland, Catalonië en Maleisië. In poule B spelen Chinees Taipei, Portugal, Tsjechië en Hongkong (China) en in poule C zitten België, Engeland, Hongarije en China. Marokko zou ook meedoen, maar door moeilijkheden rondom het visum moest de enige Afrikaanse deelnemer zich afmelden.

In het Nederlandse team spelen twee spelers van LDODK uit Gorredijk, namelijk Marvin Piepers en Charlotte de Jong.