SC Heerenveen uitgeschakeld voor play-offs na verlies tegen Heracles

Het waren de Friezen die in het begin van de wedstrijd initiatief toonden. Ze zetten Heracles onder druk en creeërden aan de hand van spits Sam Lammers de eerste kansen. Lammers schoot eerst zelf op keeper Janis Blaswich en zette na een kwartier spelen Michel Vlap na een vlotte actie tegenover de keeper van de gastheren, maar het schot was niet overtuigend genoeg. Na ruim twintig minuten leek Pelle van Amersfoort de ploeg uit Heerenveen op 0-1 te zetten, maar de goal werd afgekeurd door een overtreding op verdediger Tim Breukers.

Strafschoppen

Vijf minuten letter scoorde Heracles toch. Yuki Kobayashi tikte Brandley Kuwas onderuit, waarna Kuwas vanuit een strafschop de bal binnenschoot. Heerenveen had geluk dat Hahn op scherp stond, want Adrian Dalmau had even later bijna de 2-0 op zijn voet na een pass van Lucas Woudenberg op Kik Pierie.

Vlak voor rust kwam Heerenveen toch op 1-1 gelijkspel. Lennart Czyborra haalde Mitchell van Bergen in het strafschopgebied onderuit en ook nu ging de bal op de stip. Het duurde even voordat Lammers de bal mocht trappen, omdat de VAR de situatie nog eens wilde bekijken. Lammers bleef geconcentreerd en schoot de bal in de kruising. Middenvelder Ben Rienstra had nog de kans om met een voorsprong de kleedkamers op te zoeken, maar schoot recht in de handen van keeper Blaswich.

Initiatief weg

Na een goede fase van Heerenveen in het eerste kwartier was de spanning even uit de wedstrijd. Heerenveen verloor het initiatief, maar Heracles nam dat ook niet echt over. Dalmau, de spits van Heracles, schoot de ploeg dan ook enigszins onverwacht op voorsprong. De bal bleef na een corner in het strafschopgebied liggen en de aanvaller bedacht zin niet en jaagde de bal snoeihard langs keeper Hahn.

Direct daarna kreeg Van Amersfoort een goede kans op de gelijkmaker, maar hij schoot de bal over. Niet veel later was het invaller Morton Thorsby die de 2-2 binnen handbereik had, maar weer stond de keeper van Heracles in de weg. De laatste minuten van de wedstrijd ebden weg zonder echte kansen.