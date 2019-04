SC Cambuur keert met één punt terug naar Leeuwarden

Slordig

De tweede helft begon slordig voor Cambuur. FC Eindhoven kreeg kans na kans en wist zelfs de bal in de 47e minuut in de goal te schieten. Echter, ook Elisha Sam stond buitenspel en het feest voor de Eindhovenaren ging niet door. In de 56e minuut lukte het dan toch: 1-0 voor FC Eindhoven. In de minuten die volgden was het keeper Xavier Mous die ervoor zorgde dat FC Eindhoven niet verder uitliep, maar in de 61e minuut was de 2-0 er dan toch, nadat Van Steenvoorden de bal op het middenveld verloor.

Gelijkspel

In de 65e minuut zette Van Kippersluis met een kopbal uit een vrije trap Cambuur op 2-1. Een botsing maakte dat Steenvoorden moest worden gewisseld en dat er zeven minuten aan extra tijd bijkwamen. Gelukkig voor Cambuur, want ver in de blessuretijd was het Sam Hendriks die ervoor zorgde dat de ploeg uit Leeuwarden niet met lege handen huiswaarts keerde. Hij zette de ploeg op de eindstand 2-2.