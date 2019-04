Na 22 jaar afscheid van Aris: "Mond dicht en niet meer mee bemoeien"

In de jaren 90 stelt Aris - ondanks de twee topspelers Gert Schurer en Johan Meijer - nog niet zoveel voor. Het eerste echte succes is de promotie naar het tweede niveau. Voor Gert en Johan zit de sportieve carrière bij Aris er dan op. Ze krijgen een bestuursfunctie en hebben een nieuw doel: met Aris naar de eredivisie.

Met Tom Simpson als coach promoveert Aris in 2004 eindelijk naar het hoogste niveau. Om te overleven in de eredivisie trekt Aris een blik met onbekende Amerikanen open. Met Brandon Woudstra en Dallas Logan in de ploeg gaan ze vliegend van start. Groningen, regerend kampioen, wordt in eigen huis verslagen door de nieuwkomers uit Leeuwarden.

Het kwartje viel

De allergrootste stunt is in 2013. Onder leiding van full-proff coach Erik Braal verslaat de ploeg in de halve finale van de play-offs Eiffeltowers uit Den Bosch. Vanaf dat moment staat Aris op de basketbalkaart. "Met Erik Braal viel het kwartje, het was verreweg de beste coach die Aris heeft gehad", zeggen Schurer en Meijer.

Niet meer mee bemoeien

De beide bestuursleden zien de toekomst van Aris - ook zonder hun inbreng - positief in. Al blijven ze nog wel als publiek en sponsor aan de club verbonden. "Maar ze zullen nu zelf hun eigen beslissingen moeten nemen. Af en toe zullen de vingers absoluut gaan jeuken, maar nee, mond dicht en niet meer mee bemoeien."