Afsluitdijk deels weer open na ongeval, vrachtwagenchauffeur aangehouden

Het verkeerd op de Afsluitdijk rijdt weer. De eerste rijstrook in de richting van Fryslân is weer vrijgegeven. De weg werd vrijdag aan het einde van de middag afgesloten na een zwaar ongeval. Een vrachtwagen reed achterop een auto, die stilstond door file. De twee mannen die in de auto zaten, raakten bekneld. De file was het gevolg van een eerder ongeval.