Foppe de Haan coacht herdenkingsteam Sneker razzia

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt het boek 21 man van Peter van der Meeren gepresenteerd. Het boek gaat over wat er op 21 mei 1944 precies is gebeurd. De familie van de mannen die destijds zijn opgepakt, is voor de presentatie en wedstrijd uitgenodigd. In de razziawedstrijd in 1944, die tussen de elftallen van district Noord en West ging, speelde ook Abe Lenstra mee.

Jan Vlap uit Sneek is de assistent van De Haan. Teammanagers Gerrit Boorsma en Ilan Boot hebben de selectie samengesteld. Ze hebben bij het selecteren gekeken naar wat de spelers met de stad en historie hebben. De spelers zijn afkomstig van ONS Sneek, Sneek Wit Zwart, LSZ 1890, Waterpoort Boys en Black Boys.