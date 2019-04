Werkstraf geëist tegen taxichauffeur voor veroorzaken dodelijk ongeval

De taxichauffeur zegt dat hij de auto nooit heeft gezien en denkt dat de vrouw met een rotgang de weg is opgereden. Justitie denkt dat de man zelf te hard reed. Dat blijkt uit gegevens van de airbagmodule, daaruit kon de politie aflezen dat de taxi op het moment van de botsing een snelheid van tussen de 60 en 65 kilometer per uur had.

De maximumsnelheid op de plek van het ongeval is 30 kilometer per uur. Een computersimulatie kwam uit op een snelheid van tussen de 40 en 55 kilometer per uur. Het slachtoffer reed volgens de politie slechts tien kilometer per uur.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.