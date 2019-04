Met een betonnen plaats de weidevogels redden van de hongerdood

Op sommige plaatsen in Fryslân ziet het er op het eerste gezicht nog niet zo serieus uit, als het gaat om de droogte. De sloot rondom een weiland vlak boven Tytsjerk staat vol met water, en het lijkt er zelfs op alsof er elk moment een kleine overstroming kan plaatsvinden. Maar als je een paar stappen verder het land in loopt, verandert het beeld snel: daar is de grond kurkdroog en spijkerhard. Het is een stuk land waar extra water meer dan welkom is.

Boer Jos Lenes is eigenaar van het stuk land, en hij is naar aanleiding van de oproep van het BFVW meteen in actie gekomen om meer water op zijn percelen te krijgen. Hier en daar zijn de eerste resultaten al te zien: greppels die langzaam vol water lopen, kleine plassen hier en daar, die de ondergrond weer wat zaterdag moet maken. "Het ziet er goed uit", vertelt Lenes. "Ik hoop met name dat de vogels er zo meteen ook daadwerkelijk profijt van zullen hebben.

Improvisatie

Rob Feenstra van het BFVW was dinsdag al even op het land van Lenes en de schrik sloeg hem om het hart toen hij zag hoe het ervoor stond in de weilanden: "Het was hier zo ontzettend droog, net op het moment dat de eieren van de kieviten en grutto's uit moeten komen. " Het land van Lenes wordt druk bewoond, met twaalf kievitkoppeltjes, acht grutto-paartjes en ook nog enkele tureluurs. Net in dit soort gebieden is het belangrijk om vochtige grond te creëren. "Het zal toch niet gebeuren dat de vogels omkomen van de honger en de dorst!"