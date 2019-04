Reorganisatie Christelijke Mavo De Saad gaat definitief door

Door de krimp in Noordoost-Fryslân loopt het leerlingenaantal van De Saad al een aantal jaar terug. Aan het einde van vorig jaar gaf de directie al aan dat dit consequenties zou hebben. De Mavo in Damwâld telt op dit moment zo'n 300 leerlingen en 35 medewerkers. In vier jaar tijd is het aantal leerlingen met zo'n 30 procent teruggelopen.