Vrienden en collega's herdenken Verhoeff: "Alsof er een stukje geschiedenis is afgerond"

Oud-wethouder Wietze de Haan: "Een zoon uit Lemmer is overleden"

Verhoeff was een echte Lemster. De Haan kende Verhoeff als dorpsgenoot. "Hij had iets met Lemmer, hij is er geboren. Hij is naar Amsterdam gegaan, omdat hij wegvluchtte van het beklemmende van het kleine dorp. Dat zag je terug in De Vuurtoren. Maar tijdens de Lemster week kwam je hem weer tegen."

Met dank aan Verhoeff staat die vuurtoren nu weer in Lemmer. De Haan zag een advertentie waarin Verhoeff op zoek was naar een vuurtoren, omdat hij een serie wilde maken over Lemmer.

"Toen had ik bedacht of het niet iets was om die vuurtoren na de opnames naar Lemmer te halen. Ik heb Pieter toen gebeld en hij zei: 'dat ding gaan we niet bouwen, we maken een ding ergens in de studio en daar spelen wij dan in'."

Met steun van het college hebben het bedrijfsleven, de gemeente, De Haan, Verhoeff en anderen er uiteindelijk voor gezorgd dat de vuurtoren werd gemaakt. Oude tekeningen die er nog van de vuurtoren waren, zijn opgezocht in het gemeentehuis. "Hij is nagemaakt, gebruikt in de film en daarna op een praam naar Lemmer gebracht."

Verhoeff was volgens De Haan een aimabele en vitale man, met een creatieve geest.