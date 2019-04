Kwajongensstreek eindigt in dodelijk drama

De tien joden worden inderdaad opgepakt en meegenomen. Als de vader van de jongen die de bordjes meegenomen heeft ervan hoort, gaat hij naar het hoofdkantoor van de SD aan het Zaailand in Leeuwarden. Hij geeft aan dat het zijn zoon is geweest die de bordjes heeft meegenomen, maar dat er daar geen diepere betekenis achter moet worden gezocht. Het is gewoon baldadigheid. De Duitsers horen het verhaal van de vader aan, maar sturen hem gewoon weg.

Hetzelfde gebeurt als de opperrabbijn van Leeuwarden zich bij de SD meldt. Ook hij pleit voor het vrijlaten van de opgepakte joden, maar dat leidt alleen maar tot woede bij de Duitsers. Ze willen er niets meer over horen. Voor hen is het oppakken van de tien joden het enige dat moet gebeuren. En zo kan het gebeuren dat de joden worden afgevoerd naar de kampen en later in de oorlog de dood vinden. Twee van de opgepakte joden zelfs als binnen een paar weken na aankomst in Kamp Amersfoort.