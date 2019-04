Waar kunnen we dit weekeinde zwemmen in de buitenlucht?

Om meteen maar te beginnen met de meest voor de hand liggende zwemlocatie in onze provincie: het buitenwater. Dat is natuurlijk voor iedereen toegankelijk, en vaak ook dichtbij. Er moet wel rekening worden gehouden met de temperatuur van het buitenwater, want die is een stuk kouder dan in de zomer. Omdat het water nog geen tijd heeft gehad om op te warmen, blijft de temperatuur van de Noordzee op dit moment steken op zo'n vijf graden.

Het IJsselmeer is net even wat warmer, maar met een temperatuur van tussen de zeven tot tien graden is ook dat water een stuk kouder dan dat mensen misschien zouden verwachten.

Hier komt ook nog bij dat de lifeguards van de KNRM nog niet in functie zijn. Zij beginnen pas op 6 juli met de controles op de Noordzeestranden (op Ameland wordt twee weken eerder begonnen met het werk). Mensen die willen zwemmen in het water van de Noordzee zijn voor hun veiligheid aangewezen op de gewone reddingsboten van de KNRM.

Het is moeilijk iets te zeggen over de temperatuur in de verschillende meren in onze provincie, maar het is wel duidelijk dat ook daar het water nog een stuk frisser is dan midden in de zomer. Let dus op!

Beperkte opties

Een betere en veiligere optie is om een van de buitenbaden in Fryslân op te zoeken. Het probleem hiermee is echter dat een groot deel van deze zwembaden niet dit Paasweekeinde maar volgende week de deuren open doet. Uitzondering hierop zijn de zwembaden van Wommels en Haulerwijk. De Klomp en Haulewelle hebben het goed uitgezocht om precies dit weekeinde de eerste zwemmers welkom te heten.

In Haulerwijk kunnen mensen onder andere meedoen aan de 'zwemrun'. Hierbij worden eerst baantjes gezwommen, om daarna een route te hardlopen door het bos. In Wommels hebben ze ook een feestelijke eerste zwemdag. Daar mag worden gedoken naar muntjes en er is een springkussen voor de kinderen.