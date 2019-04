Opnieuw halve finale voor Sander Arends in Azië

Vorige week was er al succes voor Arends en Weissborn in Azië, toen haalden ze de finale in Taipei. In het Chinese Anning zijn de omstandigheden lastig. Er wordt gespeeld op 2200 meter hoogte, en er staat al de hele week een harde wind over de gravelbaan. Daardoor ging de winst in de kwartfinale naar het duo dat daar het beste mee kon omgaan.

Bekende tegenstanders in de halve finale

Arends en Weissborn speelden ondanks de wind goed en degelijk, en maakten in beide sets één break meer dan hun tegenstanders. Dat was voldoende voor de winst. In de halve finale zijn de Nederlander David Pel en Hans Podlipnik-Castillo uit Chili de tegenstanders.

Dat zijn geen onbekenden voor Arends. Eerder dit jaar speelde hij met Pel als dubbelmaat het grote wereldtennistoernooi van Rotterdam. Met Podlipnik-Castillo speelt Arends 's zomers in de Bundesliga voor de Rochusclub uit Düsseldorf.