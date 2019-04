Vandalen vernielen massaal bomen in Harkema

In het afgelopen weekeinde was het weer raak. In de omgeving van de sporthal De Fûgelkamp werden bomen vernield. Ook sneuvelde er in die buurt en spiegel van een auto. In dezelfde nacht - van zaterdag op zondag - werd op het parkeerterrein bij de supermarkt Poiesz aan de Bouwe Harkemastraat ook nog met een steen de voorruit van een auto aan diggelen gegooid.

In de afgelopen jaren heeft het vandalisme in het dorp de gemeente enkele duizenden euro's gekost. Daarbij waren vaak nieuw aangeplante bomen het doelwit.