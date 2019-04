131 woningen Lemmer energiezuinig gemaakt

Lyaemer stuurde de bewoners van de wijk een brief met de plannen voor renovatie. Het was niet verplicht om mee te doen, maar iedereen heeft meegedaan. Volgens Yeb Tiemensma van Lyaemer gaat de huur nu met 15 euro per maand omhoog, maar besparen de bewoners van de gerenoveerde huizen 40 euro op de energierekening.

Zo zijn er nieuwe, geïsoleerde, daken gekomen met zonnepanelen, een nieuwe vloer, nieuwe dakramen en een nieuwe cv-ketel. Alle 131 woningen hebben nu het energielabel A.